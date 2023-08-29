Методом «3 ложки» очистили все в доме: унитаз, ванну, раковину, сковороды, духовку — все блестит!

Универсальное средство для очищения буквально любых поверхностей в доме можно приготовить самостоятельно. Оно без труда снимает грязь, остатки пищи, жир, известковый налет и прочее.

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Возьмите любое средство для мытья посуды, перекись водорода (или уксус) и соду. Смешайте, отмерив по 1 столовой ложке. Паста готова.

Она отмоет буквально все, отбелив пластик, санфаянс и кафель. Если поверхности загрязнены сильно, то оставляйте средство на 30 минут для воздействия. Укрывайте влажной салфеткой или пленкой, затем промывайте.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»