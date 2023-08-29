Как заточить старые ножницы за 5 минут: берем зубную пасту и нож — больше ничего не нужно

Если у вас есть старые ножницы, которыми невозможно пользоваться из-за того, что лезвия затупились. Не спешите нести их к мастеру. Проблему можно решить своими силами. Для этого вам понадобится только зубная паста и канцелярский нож.

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Инструкция простая. Смажьте края ножниц гигиеническим средством. Это нужно, чтобы усилить трение в процессе заточки. Затем возьмите в руки нож и резко проведите им по лезвию ножниц: сначала в одну сторону, потом в другую.

Повторяйте эти действия в течение 4-5 минут. Далее сотрите остатки пасты и используйте инструмент по назначению. Можете не сомневаться, после этих действий ножницы станут острее новых.

Источник: Дзен-канал «Как приготовить»