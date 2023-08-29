Навсегда убираем известковый налет в душе и ванной: опрыскиваем средством

Если вам надоело бороться с известковым налетом на стеклах душевой кабины и других поверхностях, обязательно испытайте этот метод.

С его помощью вы навсегда забудете о появлении белых разводов.

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Для начала помойте стекла любимым средством. Далее протрите насухо.

Влейте в распылитель любой ополаскиватель для посудомоечных машин и опрыскайте им душевую кабину. Это защитит поверхности от известкового налета, он перестанет на них появляться длительное время.

Повторяйте процедуру периодически.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».