Лимонка — лучшее средство против жира в духовке: само все отщелкивается

Даже самую грязную духовку можно отмыть обычной лимонной кислотой. Никаких усилий вам прилагать не придется.

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Поставьте противень на самый нижний ярус, налейте в него пол-литра воды. Насыпьте сюда же столовую ложку лимонной кислоты и плесните немного средства для мытья посуды.

Включите духовку на 150 градусов на 30 минут. Испарения от лимонки на стенках отлично растворят жир и остатки пищи. Вам останется только легко пройтись тряпкой по поверхности духовки.

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова».