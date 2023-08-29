Не позорьтесь больше: эти три тренда состарят любую женщину — не носите никогда

Так первой в списке оказалась плюшевая куртка. Она выглядит теплой и уютной, а также на пике популярности. Но стоит учесть, что огромные накладные карманы в сочетании с объемным фасоном точно прибавят несколько лет, а также килограммы.

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В этом году всех покорил барбикор, который возродил тренд на женственность. Розовые вещи не несут ничего плохого, но вот если это платье в мелкий цветочек, то его точно не стоит носить. По словам стилистов, такая одежда моментально старит.

Еще в моде леопардовый принт, но его надо уметь носить. Есть виды таких расцветок с с разномастными пятнами, которые уже устарели. Эксперты советуют отдавать предпочтение принту с четкими краями, сообщает «Я покупаю».