Как убрать наклейки со стеклянных банок за 5 минут: нанесите этот продукт, подождите и смойте водой

Многие хозяйки используют для закруток банки из под солений из супермаркета. Это полезная привычка помогает сберечь семейный бюджет. Но есть одна проблема: нужно избавиться от этикеток, а сделать это не так просто.

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Если скоблить стекло ножом или металлической губкой, на банке останутся царапины, а вот клей никуда не денется. Ацетон тоже не поможет: вы только размажете липкую пленку по поверхности. На выручку придет неожиданный продукт. Речь идет о растительном масле.

Все просто. Снимите глянцевый слой этикетки, а затем пропитайте остатки наклейки жирным продуктом. Подождите немного и потрите поверхность губкой. Вы будете в полном восторге: через несколько минут клей исчезнет без следа. Вам останется только вымыть банку водой.

Источник: Дзен-канал «Три поколения».