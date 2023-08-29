Стало известно, почему у банкоматов толпы людей: доллар скоро перепрыгнет потолок

Решительные меры Центробанка РФ по укреплению нацвалюты и повышения ключевой ставки лишь на время нормализовали ситуацию.

Действительно на несколько дней отечественная валюта укрепилась, доллары и евро стали падать в цене на торгах.

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Однако уже в тот момент финансовые аналитики говорили о том, что долго это не продолжится, поскольку инфляция осталась той же, а цены на нефть в мире упали. К тому же налоговый период закончился, лишнего выброса валюты на рынок больше нет.

В итоге произошло то, что было логично ожидать — доллар опять стал ежедневно повышаться в цене. Вести с Московской валютной биржи 29 августа не показали ничего нового — «американец» опять подскочил. В настоящий момент он подрос на 43 копейки, дойдя до 95,74 рубля.

Не удивительно, что люди поспешили к банкоматам обменивать деньги.

Источник: 1prime.ru