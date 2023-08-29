Какие растения полезно держать дома: герань и хлорофитум обязательны

Часто цветоводы даже не догадываются, что растения не только украшают интерьер, но и очищают помещение.

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Среди самых полезных растений, которые обязательно нужно завести в доме, выделяют: хлорофитум, герань, сансевиерию, спатифиллум, мирт, лимонное дерево, лавр, кофейное дерево.

Они выделяют большое количество фитонцидов, очищают воздух от вредных примесей, поддерживают оптимальную влажность в доме.

Также эти растения высоко ценятся экспертами по фэн-шуй, которые наделяют их особой энергией. В любом случае разведение цветов настраивает на позитив и позволяет людям даже в городских условиях хотя бы чуточку приблизиться к природе.

Источник: Telegram-канал «Секрет дачи».