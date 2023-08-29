Самое время: как выбрать день для посадки озимого чеснока — не ошибитесь, иначе останетесь без урожая

Время посадки чеснока под зиму может заметно отличаться: все зависит от погодных условий в том или ином регионе. Поэтому опытные дачники не смотрят на календарь. Вместо этого они следят за температурой воздуха и грунта.

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Оптимальное время наступит тогда, когда показатели почвы достигнут 14-15 °C, а температура воздуха опустится до 5-7 °C. Если такая картина сохраняется на протяжение нескольких дней, то знайте: пришло время заняться огородными делами.

Соблюдайте эти простые правила, и хороший урожай чеснока будет вам обеспечен.

Источник: издание belnovosti.by