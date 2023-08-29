Если на листьях огурцов появилась светлая каемка: срочно обработайте, а то скукожатся

Если на листьях огурцов вы заметили появление желтой или сухой каемки по краю, значит растение просит вас о помощи. Ему не хватает жизненно важного элемента - калия.

Чаще всего такие каемки появляются на нижних листочках. И сопровождаются они кривыми грушевидными плодами.

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Отреагировать на это садоводам лучше сразу, а то неровен час, что урожай сойдет на нет.

Поможет опрыскивание монофосфатом калия по листу, возьмите по 10 граммов на 5 литров воды.

Обработку не проводите под ярким солнцем, лучше утром или вечером.

Источник: Telegram-канал «Все в сад».