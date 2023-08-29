Обязательно поливаем орхидеи кислой водой: цветение потом нереальное!

Орхидеи очень любят лимон. Если кислым раствором регулярно пропитывать растение, то оно активно откликнется на это пышным и мощным цветением.

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10 капель лимонного сока растворите в литре теплой воды, вылейте в таз. Поместите продырявленный на дне горшок с растением в этот состав ровно на 10 минут. Достаньте и обязательно дайте воде стечь.

Делайте это до появления первого раскрытого бутона один раз в две недели. Далее подкормку прекратите.

Цветущей орхидее лимон противопоказан.

Источник: Telegram-канал «Секрет дачи».