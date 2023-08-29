Рубашки не будут мяться целый день: просто опрыскайте их этим копеечным раствором

Рубашки из хлопка и прочих натуральных материалов быстро мнутся и теряют внешний вид. Но не спешите переходить на синтетику. Капризные ткани можно укротить, если опрыскать их специальным раствором.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Этим трюком пользовались еще наши бабушки. Все просто. Растворите одну столовую ложку крахмала в литре чистой воды. Перелейте получившуюся жидкость в бутылку с пульверизатором. Хорошенько опрыскайте рубашки этим составом и приступайте к глажке.

Эффект вас приятно удивит: одежда будет великолепно выглядеть на протяжение всего дня. Кроме того, крахмал обладает отбеливающими свойствами, поэтому белые изделия будут сиять чистотой. А если вы имеете дело с цветными тканями, то проводите эти манипуляции, вывернув рубашку наизнанку.

Источник: novate.ru.