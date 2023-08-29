Как за один раз прогнать всех мышей с дачи: гуманно, мощно, эффективно

Если вас достали мыши на даче, рассказываем, как от них избавиться за один раз. Ужасающих мышеловок ставить не нужно, травить зверьков - тоже. Так что ваша совесть будет спокойна.

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Возьмите в равных частях настойку мяты перечной и эфирного масла мяты. Эти средства недорого продаются в аптеках.

Разместите получившийся состав в шприце и прокапайте эту жидкость в щелях по периметру всего дома. Если вас одолевают мыши в огороде, то пропитайте в составе тряпочки и развешайте их по кустам и деревьям, обернув стволы.

Источник: Telegram-канал «Секрет дачи».