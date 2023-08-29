Реально классный метод отбеливания: намыливаем, обсыпаем содой, кладем в пакет — вещи как новые!

С появлением в наших домах микроволновок у нас отпала не только необходимость в длительном подогревании пищи, но и в утомительном отбеливании.
Буквально за пять минут вы можете вернуть своим вещам кристальную чистоту, пятна на одежде растворятся на глазах.
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Растворите столовую ложку соды в теплой воде, смочите в ней вещь, которую нужно отбелить, натрите ее хозяйственным мылом и положите в целый полиэтиленовый пакет.
Завяжите, сверху сделайте несколько проколов, чтобы пар выходил наружу, не повредив пакет.
Положите пакет в микроволновку, включите на 2 минуты на мощности 800. Если вещь сильно загрязнена, то поставьте режим на 5 минут.
Волны микроволновки вызовут колебания высоких частот, которые заставят грязь разрушиться.
Потом постирайте вещь на руках или в машинке. Эффект вас удивит!
Источник: дзен-канал «Хозяйка уюта».