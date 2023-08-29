Как взбодрить чахлую гортензию осенью: одно ведро этой подкормки — и растение пышно цветет до ноября

Гортензия способна украсить любой сад. Это неприхотливое растение долго и пышно цветет. Даже осенью, когда все остальные культуры начинают сдавать позиции, гортензии упрямо стоят до первых холодов.

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Но запас прочности у растения не безграничен, поэтому его тоже нужно баловать подкормками. Чтобы подпитать кусты в этот непростой период, нужно угостить их стимулирующим удобрением органического происхождения.

Речь идет о перепревшем навозе и компосте. Оба варианта великолепно подойдут. Для поддержания необходимого уровня питательных веществ следует взять 1–2 ведра подкормки на каждое растение.

Источник: vm.ru