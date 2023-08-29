Рыжий загаженный унитаз за один раз стал кристально чистым: просто полили аптечным средством за 12 рублей

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С этой непростой задачей в два счета справится копеечное средство из аптеки, оно продается буквально на каждом углу.

Речь идет о перекиси водорода, которая в сочетании с нашатырем творит настоящие чудеса.

Берем стеклянную тару, наливаем в нее 100 мл нашатырного спирта и 50 мл перекиси водорода. Перемешиваем.

Повторяем процесс, если загрязнения сильные. Чаще всего наслоения уходят моментально и легко.

Источник: дзен-канал «Уютный дом».