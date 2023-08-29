Лучшее удобрение для роз и пионов осенью «из того, что под рукой»: шапками цвести будут

Из дрожжей и древесной золы, которые есть под рукой у каждого садовода, можно приготовить шикарное удобрение для пионов и роз. Обязательно дайте это удобрение цветам осенью, чтобы они радовали вас на следующий сезон.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
В 10 литров теплой воды высыпьте 2 пачки быстродействующих дрожжей, 1 стакан древесной золы. Перемешайте до однородности. Оставьте в тепле на 24 часа.
Пионы обрежьте, оставив стебли длиной в 15 сантиметров, вокруг выкопайте небольшую траншею и вылейте по ней полтора литра удобрения. Этот состав улучшит структуру почвы и напитаем макро- и микроэлементами.
Розы просто полейте этим составом, они его просто обожают и ярко реагируют.
Источник: Telegram-канал «Дача с умом. Огород».