Чтобы носочки всегда оставались белоснежными, делаем так: грязь отскакивает

Чтобы белые носочки максимально долго оставались кристально чистыми, попробуйте этот нехитрый лайфхак, который точно работает. Ведь согласитесь, не очень приятно сверкать серыми ступнями в гостях или на тренировке.
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Итак, нам понадобится обычный лак для волос. Обработайте им белые носочки полностью, далее хорошенько просушите феном.
Такие носочки долго будут сохранят свой чистейший вид, отталкивая от себя пыль и загрязнения.
Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».