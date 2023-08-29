Сколько раз в день разрешено включать стиралку: сами ее ломаете

Частенько российские хозяйки оставляют все домашние дела на выходные, по полной загружая машинку по несколько раз на день.
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Это делать категорически нельзя, сами прочитайте инструкцию своей стиральной машинки — в бумаге все прописано.
На самом деле рекомендуется запускать автоматическую стирку не более двух раз в день, делая перерывы между процессами в 30 минут. Техника должна отдохнуть и остыть от напряжения.
Если регулярно не соблюдать эту рекомендацию, ваша стиралка может сломаться.
Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».