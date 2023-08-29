Сколько раз в день разрешено включать стиралку: сами ее ломаете

Стиральная машина. Фото: Global Look Press

Иногда мы даже не понимаем, что наша техника страдает от перегрузок.

Частенько российские хозяйки оставляют все домашние дела на выходные, по полной загружая машинку по несколько раз на день.

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Это делать категорически нельзя, сами прочитайте инструкцию своей стиральной машинки — в бумаге все прописано.

На самом деле рекомендуется запускать автоматическую стирку не более двух раз в день, делая перерывы между процессами в 30 минут. Техника должна отдохнуть и остыть от напряжения.

Если регулярно не соблюдать эту рекомендацию, ваша стиралка может сломаться.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».

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