Сколько раз в день разрешено включать стиралку: сами ее ломаете

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Это делать категорически нельзя, сами прочитайте инструкцию своей стиральной машинки — в бумаге все прописано.

На самом деле рекомендуется запускать автоматическую стирку не более двух раз в день, делая перерывы между процессами в 30 минут. Техника должна отдохнуть и остыть от напряжения.

Если регулярно не соблюдать эту рекомендацию, ваша стиралка может сломаться.

Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».