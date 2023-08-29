Метод старый, но лучше не придумали: отбеливаем вещи солевым раствором — сверкают чистотой

Данный метод отбеливания стар как мир, но пока является одним из самых эффективных. При этом обходится он хозяйкам в копейки.
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Положите вещи, которые требуют отбеливания в таз, залейте теплой водой, посыпьте солью, растворите. Соль осадит пыль и начнет растворять грязь в волокнах ткани, подготовит к дальней обработке.
В этой воде вещи должны пролежать часов пять, потом прополоскайте в чистой воде.
Далее погрузите ватную палочку в зеленку, а потом окуните ее в воду. Много не надо! Вода чуть окрасится, подержите в растворе вещи минут пять. Далее постирайте в стиральной машинке.
Источник: Telegram-канал «Лайфхак на заметку».