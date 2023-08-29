За два дня все рассадники муравьев истребили начисто: сработало средство из аптеки

Известно, что борная кислота — сильнейшая отрава для муравьев. Они дохнут от нее сразу же. Но как заставить насекомых попробовать яд?

Для этого нужно сделать сладкую приманку, от которой насекомые не смогут отказаться точно. Подойдет обычный сахар.