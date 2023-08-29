За два дня все рассадники муравьев истребили начисто: сработало средство из аптеки

Известно, что борная кислота — сильнейшая отрава для муравьев. Они дохнут от нее сразу же. Но как заставить насекомых попробовать яд?
Для этого нужно сделать сладкую приманку, от которой насекомые не смогут отказаться точно. Подойдет обычный сахар.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»
Берем 1 чайную ложку борной кислоты, 1 чайную ложку сахара, растворяем в небольшом количестве горячей воды. Разливаем по мелкой таре вроде крышечек для банок и расставляем по местам скоплений муравьев.
Пройдет совсем немого времени, и вы увидите, что ваш участок стал свободным от муравьев.
Источник: Telegram-канал «Сад и огород».