Объявлен курс доллара на 1 декабря: нас ждет сюрприз

В свою очередь, экономические эксперты уверены, что к 1 декабря рубль начнет стабилизироваться на рынке. По мнению аналитиков, доллар может упасть до 85 рублей.

«Налоговый период сделает свое дело, будет откат. Причем нас ждет реальный сюрприз. На этот раз дыры в российском бюджете начнут немного залатывать за счет импортозамещения», — заявила экономист Екатерина Константинова.

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