Как гадают на Ореховый Спас: на свадьбу, на желание, на любовь

29 августа в России отмечают Ореховый Спас. К этому дню в лесу как раз поспевают орехи и начинается их массовый сбор.

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В обед православные идут в церковь, а кому не терпится узнать свое будущее гадают. Конечно же, на орехах.

Девушки, которые мечтают выйти замуж, разламывают орех. Если серединка полная, ядрышко хорошее, значит в этом году суждено пойти под венец. Если сухо и пусто – не бывать свадьбе.

Так же можно загадывать желание. Загадали – разломили. Внутри ореха вкусно и хорошо – желание сбудется. Если гниль, да пустота – не суждено исполниться.

В общем, в этот день таким образом можно гадать на что угодно: на любовь, на карьеру, на деньги… Сколько фантазии хватит.

Источник: riatomsk.ru