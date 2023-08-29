Постирали вещи в машинке, а вместо свежести они зловонно попахивают: что происходит

Нередко хозяйки вместо свежести от белья после стирки ощущают зловонный душок. И перестирывают снова и снова, каждый раз меняя порошок или гель в надежде исправить ситуацию. И не подозревают, что виной всему не загрязненная вещь.

Причин появления вони может быть несколько. Среди них неправильно подобранная температура стирки, режим или моющее средство.

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Также вонь возникает в случае засора в сливе, и если белье не вынули сразу по окончании стирки, а помедлили.

Чтобы вещи не источали зловоние, а пахли лишь свежестью, за машинкой нужен срочный уход. Понадобится ¼ стакана соды, столько же воды — смешиваются и заливаются в отсек для порошка. В барабан в то же время заливается 2 стакана уксуса. После чего надо включить холостой режим полоскания. И такую очистку технике важно устраивать регулярно.

Если данная процедура не помогла, дело может быть в засоре слива. В таком случае следует обратиться к специалисту по ремонту, который безопасно прочистит трубу.

По материалам сайта Belnovosti