Сорняки на даче между плитками больше не дергаем: кидаем соль — через два дня чистота

Если вы замучились выдергивать сорняки между плитками на своем участке, то прекратите это делать.

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Есть очень простой и максимально дешевый способ извести ненужную траву.

Купите в магазине пачку соли и посыпьте назойливый сорняк, уже через два дня он засохнет. Ни одно растение не сможет расти в таких условиях, вспомните сами солончаки — они абсолютно голые.

Также траву между плитками можно вывести уксусом.Рзбрызгайте его — сорняк скукожится моментально и долго не будет появляться на этом месте.

Источник: Telegram-канал «Сад и огород».