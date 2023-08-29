Насолили огурцы в кетчупе: что-то нереально вкусное, все теперь умоляют дать рецепт

Привычные соленые огурцы заиграют по-новому во вкусе, если мариновать их с кетчупом. Или соусом лечо. Оригинальное соленье придется по вкусу как самостоятельная закуска или в ансамбле со вторыми блюдами. Для разнообразия стола попробовали сделать так, и теперь все угостившиеся срочно просят рецепт.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

А готовить соленье просто. На 3 полуторалитровых банки понадобятся огурцы, зелень и чеснок по вкусу, на маринад берем 1,5 литра воды, 8 ст. ложек кетчупа, 2 ст. ложки соли, 1 стакан сахара, 1 стакан 9%-го уксуса.

Огурцы моем, замачиваем. На дно стерилизованных банок укладываем зелень укропа, чеснок и горчицу в зернах. Затем плотненько трамбуем огурцы. Заливаем кипятком на 20 минут под крышкой.

Тем временем готовим маринад: 1,5 литра воды кипятим, соль и сахар высыпаем, туда же отправляем кетчуп. Как только закипит, вносим уксус, еще пару минут кипятим и снимаем с огня. Заливаем в банки, закручиваем крышками, переворачиваем и даем остыть.

По материалам дзен-канала Food