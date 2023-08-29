Как очистить нагар с утюга одним коробком спичек: два движения — идеальная чистота

Конечно, сейчас в продаже можно найти все что угодно. И мелки для очищения подошв утюга от нагара тоже.
Однако зачем тратить немалые деньги, если привести в порядок утюг с самой кошмарной чернотой может копеечный коробок спичек?
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Слегка нагрейте утюг, выключите и потрите коричневой стороной коробка поверхность, где имеется нагар.
Буквально через минуту темное наслоение с электроприбора исчезнет как по мановению волшебной палочки!
Источник: Telegram-канал «Лови лайфхак».