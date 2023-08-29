Почему на кухне всегда надо класть в шкаф лавровый лист: надежная защита и свежесть

Аромат лаврового листа на дух не переносят жучки и многие другие насекомые. Также рядом с этим растением крайне редко можно увидеть плесень, грибок погибает под его влиянием.

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Поэтому лавровый лист является отличным помощником хозяек на кухне. Если разложите лавровый лист по шкафчикам и по одному листочку разместите в каждой упаковке с крупой, то никогда не увидите ни жучков, ни других мелких «гостей» на своих продуктах.

А если прокипятить лавровый лист с гвоздикой и поставить этот отвар на открытом воздухе, то из помещения прогонятся все мухи и комары. И без всякой химии!

Источник: Telegram-канал «Горничная».