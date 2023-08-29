Оглашен курс доллара на начало сентября: напрасно думали, что выше не будет

Курс доллара в настоящий момент составляет 95,31 рубля. И это несмотря на то, что ЦБ РФ пошел на крайние меры поддержки рубля, увеличив ключевую ставку в очередной раз.

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Играет свою роль и тот фактор, что цена на нефть продолжает уменьшаться, к тому в России закончился налоговый период. Ну и к тому же с инфляцией в стране ситуация не улучшилась.

А потому финансовые аналитики не испытывают сильных иллюзий насчет курса отечественной валюты и валюты США.

«Мы ожидаем, что в конце августа — начале сентября доллар может показывать движение в интервале 93–97 рублей, евро — 100–104 рублей», — сказал аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Источник: 1prime.ru.