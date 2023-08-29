Как распознать жадного мужчину: шесть привычек выдадут его сразу

Мало кто любит общаться с жадиной, а если это еще и потенциальный жених, то ситуация может перерасти в настоящую проблему. Как на ранних этапах распознать жмота, рассказал сайт Belnovosti.

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Оказывается, есть сразу шесть звоночков, по которым жадина себя выдает. Речь идет о привычках, прочно вошедших в обиход человека, и судя по всему, сойтись должно все 6 из 6.

Итак, стоит насторожиться, если человек никогда не платит чаевые в заведениях, связанных с обслуживанием, — ресторанах, кафе, парикмахерских. Этот принятый во всем мире вид благодарности человек просто не приемлет и всячески отрицает.

Живет дешево. Даже если его доходы позволяют жить достойно, жадина стремится сэкономить на всем и приобретает если не самое дешевое, то из бюджетного сегмента.

Просит сдачу до копеек. Скупердяй себя выдаст с потрохами, если начнет устраивать разборки за прилавком, не досчитавшись копеек в сдаче.

Чрезмерный минимализм. Экономит настолько, что отказывает себе даже в самом необходимом — утюге, пылесосе или телевизоре, не пользуясь ими вообще или юзая устаревшие либо поломанные модели

С трудом расстается с деньгами, когда платит. Боль от потери кровно заработанных видна даже на его лице. Хотя многие психологи говорят, что тратить надо в удовольствие.

Всегда смотрит на цену и говорит о ней. Или жалуется на нее, отыскивая самый дешевый вариант.