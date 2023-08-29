Сколько будет стоить доллар в конце 2023 года: рубль на пороге «октябрьского рубежа»

Экономические аналитики уверены, то осень будет сложной для российской валюты. Главным образом, речь идет про октябрь, когда рубль может побить очередные психологические рекорды.

В сентябре, например, пройдет заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке, а также заседание комитета по открытым рынкам ФРС в США.

«Это негативные факторы, из-за которых доллар может подорожать до 100 рублей уже в октябре. Это будет новый рубеж», - считает директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.

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