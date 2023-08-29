Любимый фастфуд миллионов россиян подорожает уже в сентябре: поклонники шаурмы загрустили

Уже осенью россиян ждет серьезное подорожание многих продуктов питания, гигиены, техники, гаджетов и автомобилей. Перепишут ценники и на любимый миллионами россиян фаст-фуд – шаурму, или шаверму, кому как нравится. Дело в росте цен на главный ингредиент – курицу, которая уже стала стоить дороже, а в сентябре снова ценник перепишут.

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Как сообщает Telegram-канал «Комсомольской правды», сразу несколько торговых сетей анонсировали, что у них цены на шаурму вырастут в пределах 10-15%.

Но и это не предел. Конечная цена на готовый продукт складывается из разных составляющих – среди ингредиентов и овощи, и лаваш. Поэтому реальное подорожание может быть выше.

По материалам Telegram-канала «Комсомольской правды»