Нафаршировали баклажаны и обалдели – до чего вкусно! До зимы могут не дожить, готовим сразу много

Эта закуска из баклажанов маринуется 1 месяц, то есть по приготовлении ее не едят. Нам это и нужно, ведь мы делаем заготовку на зиму. Речь идет о фаршированных баклажанах.

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Итак, берем 10 синеньких, 3 перца, 2 морковки, 3 головки чеснока, 1 пучок петрушки. На маринад понадобится 1 литр воды, 2,5 ст ложки соли, столько же сахара, 3 ст ложки уксуса и 5 ст ложек растительного масла, горстка душистого перца горошком и 3 лавровых листика.

Натираем морковку на терке, перец режем соломкой, чеснок измельчаем в прессе, петрушку мелко порубим, и все это тщательно перемешиваем, отставляем на 1,5 часа.

Варим баклажаны в подсоленой воде 5-10 минут, чтобы смягчились, и отжимаем полностью под прессом, разрезаем вдоль до половины и фаршируем приготовленной овощной смесью.

Затем баклажаны складываем в банку плотненько, заливаем сваренным маринадом, закатываем и переворачиваем банки, убираем на хранение, а через месяц они будут готовы – можно уже есть.

По материалам Телеграм-канала «Домашние заготовки‎»