Эти семь женских имен сводят мужчин с ума: срочно ищите себя в списке!

Не секрет, что у людей есть любимые и нелюбимые имена. Что касается отношений между полами, то у мужчин также есть склонность отдавать предпочтение девушкам с определенными именами.

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Оказалось, что таких, которым симпатизирует сильная половина россиян, сразу семь. Поищите себя или свою подругу в списке.

Итак, оказалось, что больше всего мужчины любят имена Мила, ассоциирующееся с нежностью и спокойствием, Екатерина — за двойственность их обладательниц, Анастасия — потому что названные так девушки считаются грациозными и легкими. Виктория — за женственность и настойчивость. Также в топ-7 оказались имена Алла, Елена, Юлия.

По материалам сайта Belnovosti