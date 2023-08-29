Эти 7 женских имен сводят мужчин с ума: срочно ищите себя в списке!

Не секрет, что у людей есть любимые и нелюбимые имена. Что касается отношений между полами, то у мужчин также есть склонность отдавать предпочтение девушкам с определенными именами.

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Оказалось, что таких, которым симпатизирует сильная половина россиян, сразу семь. Поищите себя или свою подругу в списке.

Итак, оказалось, что больше всего мужчины любят имена Мила, ассоциирующееся с нежностью и спокойствием, Екатерина – за двойственность их обладательниц, Анастасия – потому что названные так девушки считаются грациозными и легкими. Виктория – за женственность и настойчивость. Также в топ-7 оказались имена Алла, Елена, Юлия.

По материалам сайта Belnovosti