Унитаз как алмаз, а ведь мы просто опрыскали стенки: безупречно сияет и запах не источает

Достичь первозданной чистоты унитаза мечтает каждая хозяйка. Это непросто. Требуется уйма денег и много сил, и то результат может не устроить. А бороться с запахом – это уже другая история, и отдельные методы и моющие средства.

Учитывая, что каждая бутылка бытовой химии сегодня больно бьет по семейному бюджету, многие ищут способы сэкономить. И один из таких – использовать подручное. Так, оказалось, что уксус отлично справляется и с налетом, и с запахом в унитазе.

Причем, есть уксус на каждой кухне, а значит специально бежать в магазин и тратиться нет необходимости. Налейте в пульверизатор 9%-ной кислоты и опрыскайте чашу и стенки унитаза.

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Чтобы средство поработало, не смывайте сразу, а выдержите время – 5-15 минут, в зависимости от загрязнения. А потом просто пройдитесь ершиком. Готово!

По материалам сайта Belnovosti