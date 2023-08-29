Повидло из тыквы на зиму: сметают со стола самым первым и добавки требуют все – и взрослые, и дети

Тыкву можно не только приготовить на ужин, но и на зиму. А если сделать из нее повидло, то его полюбят и взрослые, и дети. И угощение сметут со стола, даже добавки попросят – настолько оно вкусное. Варить его нужно с курагой – кислинка придаст особенный вкус.

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На полкилограмма тыквы нужно взять 100 гр кураги, пол-лимона, 250 гр сахара. Очищаем тыкву, нарезаем кусочками, заливаем водой, чтобы кусочки утонули не полностью. Ставим на средний огонь, варим до готовности.

Вымытую курагу заливаем кипятком, пока варится тыква. По готовности сливаем воду с сухофрукта и перекладываем к тыкве в кастрюлю. Измельчаем блендером до однородности, добавляем сахар, ставим на медленный огонь, варим 25 минут. По готовности разливаем по банкам и убираем на хранение.

По материалам Телеграм-канала «Домашние заготовки‎»