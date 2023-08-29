Взяли морковь, баклажаны и помидоры, получился праздничный салат «Бакат»: украшение любого зимнего стола

Любимый многими россиянами салат «Бакат» часто подают к зимним праздникам. Еще бы, это вкуснющее угощение, которое заходит как самостоятельная закуска, так и в качестве соуса к гарниру и мясу.

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Готовится просто. На 7 банок по 0,75 литра требуется 2 кг баклажанов, 1 кг сладкого перца, 0,5 кг моркови. Маринад готовится из 1,5 кг помидоров, 200 г чеснока, 1 шт горького перца, 1 пучка укропа, 1 пучка петрушки, 0,5 литра растительного масла, 150 г сахара, 50 г соли, 100 г уксуса.

Баклажаны надо нарезать кубиками, сладкий перец – полукольцами, морковь на крупной терке.

Для маринада перекручиваем на мясорубке, чеснок тоже, либо измельчить через пресс, острый перец – на терке. Все это отправить в кастрюлю, вылить растительное масло, добавить соль, сахар, уксус и поставить на огонь. Когда закипит, добавить нарезанные баклажаны, перец, морковь.

Варить салат около часа, заем расфасовать по банкам и закатать крышками, перевернуть и накрыть одеялом до полного остывания.

По материалам Телеграм-канала «Домашние заготовки‎»