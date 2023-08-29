Зачем хитрые хозяйки кладут губку для посуды в барабан стиралки: теперь делаем точно так же – в шоке, что раньше не знали!

Среди множества лайфхаков всегда найдутся те, что помогают устранять самые наболевшие проблемы. Например, просто так отстирать вещь, облепленную шерстью животных, не получится, да и дорогущие моющие не сильны. На помощь приходит губка.

Многие хозяйки стали класть в барабан машинки при стирке губку для мытья посуды, а то и две. Оказывается, делается это для того, чтобы убрать с одежды волосы и шерсть животных. Белье по завершении процедуры будет совершенно чистым и без ворсинок.

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Кроме того, губка помогает стиральному порошку или иному средству пениться лучше. Используется только новая губка. Либо две-три штуки, если проблема с загрязнением вещей строит остро.

По материалам сайта Belnovosti