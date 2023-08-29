Приближается осень — время перемен. Астролог Анна Савельева в беседе с Teleprogramma.pro призналась, что сентябрь станет удачным для некоторых знаков зодиаков. Она рассказала, чего добьются Львы и Раки. Звезды им сулят удачу.

«У Раков повышается конструктивность в общении. И они временно превращаются в мастеров коммуникации. К тому же, в сентябре у них на высоте будет интеллектуальная активность и способность решать задачи. Даже возможно, они получат ценный совет или наоборот — подадут кому-то хорошую идею.

Это самое время общаться с родственниками. В любовной сфере тоже будут происходить преобразования к лучшему. Правда, исключением может стать конец месяца. В это время могут возникнуть проблемы в интимной жизни или разногласия по поводу финансов.