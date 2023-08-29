Финальная подкормка для моркови улучшит ее вкус и массу: до сбора урожая еще есть время

В конце лета многие дачники уже не торопятся так рьяно к грядкам, а готовят места для урожая. Между тем, мудрые садоводы знают, что финал августа – самое время дать морковке последнюю подкормку. Она поможет корнеплодам стать слаще, а также набрать массу. Поскольку именно в это время овощ остро нуждается в фосфоре и калии.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Эти микроэлементы содержатся в древесной золе. Можно просто посыпать ею грядку, прорыхлить почву и полить водой.

Или 200 гр золы растворить и 10 литрах воды и пролить ею грядки. Также этому раствору можно дать настояться сутки, а потом отправить на морковь.

Если золы нет, то берем суперфосфат и сульфат калия, каждого по 1 ст ложке, разводит в 10 литрах воды и поливаем грядку.

По материалам сайта Belnovosti