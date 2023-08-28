Этот кустарник превратит любую дачу в роскошный сад: осенью выглядит так, что соседи открывают рты от восторга

Многие дачники стараются не только выращивать овощи и фрукты, но и украшать участок разными деревьями, кустарниками и цветами. Однако зачастую осенью у них не самый лучший вид. Эксперты отмечают, что все же есть некоторые растения, которые могут украшать участки, но и приносить пользу. Именно к таким относится голубика.
Многие любят этот кустарник за вкусные ягоды, а вот ландшафтные дизайнеры ценят за внешний вид. Куст голубики выглядит особенно эффектно осенью. В этот период ее листва окрашивается в красно-бордовый цвет.
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Но стоит знать, что у этого кустарника есть минус – «капризность». По данным портала ogorod.ru, такая культура сможет хорошо прижиться только на рыхлой и кислой почве.
Также голубика особенно требовательна к поливу. Пересыхание грунта просто убьет растение.