Этот кустарник превратит любую дачу в роскошный сад: осенью выглядит так, что соседи открывают рты от восторга

Многие любят этот кустарник за вкусные ягоды, а вот ландшафтные дизайнеры ценят за внешний вид. Куст голубики выглядит особенно эффектно осенью. В этот период ее листва окрашивается в красно-бордовый цвет.

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Но стоит знать, что у этого кустарника есть минус – «капризность». По данным портала ogorod.ru, такая культура сможет хорошо прижиться только на рыхлой и кислой почве.

Также голубика особенно требовательна к поливу. Пересыхание грунта просто убьет растение.