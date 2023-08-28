Свекла готова к уборке: приступайте к делу, если заметили эти признаки — не тяните

Среднеспелые сорта свеклы созревают в августе, а поздние — в сентябре. Чтобы вовремя понять, что корнеплод уже готов к уборке, нужно ориентироваться на состояние ботвы и внешний вид овоща. Поэтому как можно чаще обходите посадки, чтобы не упустить нужный момент.

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Если нижние листья свеклы стали желтеть и ботва частично полегла, значит, овощ будет готов к уборке через 5-7 дней. Помимо этого, нужно смотреть на верхнюю часть корнеплода. Заметили на ней серые полоски? Это верный признак того, что овощ уже созрел.

Откладывать уборку не стоит. Осенью часто случаются дожди и ночные заморозки, они могут сгубить урожай на корню.

Источник: дзен-канал «Наша Дача»