Нужно всего две ложки этого средства, чтобы превратить любую землю в чернозем: внесите в сентябре — результат впечатлит

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Агроном дала совет дачникам, которые хотят получать хороший урожай. В конце лета нужно не забыть подготовить почву к новому сезону.

Многие дачники активно ухаживают за растениями, чтобы получить сочные и вкусные плоды. Однако в конце лета надо не только собрать урожай. Важно подготовить почву к новому сезону, иначе спустя год земля уже не будет такой плодородной. Агроном Анастасия Коврижных рассказала, что надо сделать, чтобы как следует напитать почву полезными веществами.

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По словам эксперта, в такой ситуации точно помогут ЭМ-препараты. Она отметила, что подойдет «Байкал М1». 

Две столовые ложки вещества надо растворить в десяти литрах воды и оросить этим грядки. Такого количества настоя хватит на три квадратных метра грунта. Однако проводить обработку лучше всего в теплую погоду.

По данным портала «БелНовости», в следующем году земля, опрыснутая по такой схеме, даст отличный урожай. 

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