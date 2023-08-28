Нужно всего две ложки этого средства, чтобы превратить любую землю в чернозем: внесите в сентябре — результат впечатлит

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По словам эксперта, в такой ситуации точно помогут ЭМ-препараты. Она отметила, что подойдет «Байкал М1».

Две столовые ложки вещества надо растворить в десяти литрах воды и оросить этим грядки. Такого количества настоя хватит на три квадратных метра грунта. Однако проводить обработку лучше всего в теплую погоду.

По данным портала «БелНовости», в следующем году земля, опрыснутая по такой схеме, даст отличный урожай.