Вишня обожает это удобрение: внесите в начале сентября — в новом году соберете двойной урожай ягод

Чтобы вишневое дерево порадовало большим урожаем сладких ягод в новом сезоне, нужно подкормить его особым питательным составом в начале осени. Если не сделать этого, то плоды будут кислыми и мелкими.

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В это время вишня, как и прочие косточковые деревья, испытывает потребность в фосфоре и калии. Чтобы восполнить нехватку этих элементов, необходимо приготовить раствор из 3 столовых ложек суперфосфата, 2 столовых ложек сульфата калия и 10 литров воды.

Такого количества подкормки хватит на одно взрослое дерево. Если на вашем участке растут сливы или абрикосы, не забудьте побаловать и их. Эти культуры имеют точно такие же потребности, как вишня.

Источник: vm.ru