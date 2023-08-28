Никогда не бывают одиноки: названы только два знака зодиака, которым сказочно везет в любви

И первым в списке оказались Тельцы. Они зачастую отличаются спокойствием и железным терпением. Также представители этого знака зодиака очень заботливые и к своей второй половинке относятся только с уважением. Они совершенно неконфликтные и предпочитают не спорить, а к прихотям партнера относятся спокойно. Поэтому Тельцы редко бывают одиноки.

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Еще один везунчик фортуны – Весы. Они добрые, дружелюбные и источают искренность. Астрологи подчеркнули, что представители этого знака зодиака не любят конфликты, поэтому избегают любого накала в отношениях, сглаживая углы. Весы любят покой и очень ценят гармонию, поэтому ищут человека, с которым ему будет хорошо.

Примечательно, что эти два знака создают идеальную пару, пишет yahoo.