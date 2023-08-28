Как подготовиться к окрашиванию волос, чтобы цвет получился ровным и насыщенным — дел на 5 минут

Многие женщины до сих пор убеждены в том, что нельзя мыть волосы перед окрашиванием. Они полагают, что себум сможет уберечь шевелюру и кожу головы от агрессивного воздействия химикатов.

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На самом деле это не так. Современные красящие составы гораздо мягче тех, с которыми имели дело советские модницы. Поэтому данный лайфхак давно пора оставить в прошлом.

Пользы от такой подготовки не будет, только вред. Грязь может помешать проникновению пигмента в структуру волоса. И в результате цвет получится не таким насыщенным, как хотелось бы. Отсюда вывод: обязательно мойте голову перед походом в салон, иначе зря потратите деньги.

Источник: ozon.ru