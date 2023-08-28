Важная процедура: сделайте это с пионами в начале осени, иначе цветы будут мелкими и неказистыми

К началу осени пионы уже выглядят так, что кажется, будто их можно готовить к зиме. Но это только на первый взгляд. Да, цветов уже нет. Однако сейчас у растений не менее важный период жизни. В это самое время пионы набираются сил перед новым сезоном. Поэтому обрезать кусты под корень ни в коем случае нельзя.

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Сейчас необходимо провести легкую стрижку. Нужно убрать сухие и пожелтевшие побеги. Отсечь увядшие цветоносы: до первого крупного листа. И опрыскать листья раствором медного купороса. Эти процедуры защитят пионы от вредителей и помогут культуре сосредоточить силы на действительно важных делах.

Полную обрезку кустов можно проводить только с наступлением первых морозов. Ветки молодых здоровых пионов равняют с землей. А если речь идет о старых и слабых растениях, нужно оставить 4-5 см побегов.

Сделайте все в соответствии с этой инструкцией, и пионы будут цвести так пышно, что все соседки ахнут!

Источник: novochag.ru