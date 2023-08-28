Как пожарить рыбу, чтобы не было вони: добавляем в сковородку этот продукт — и никакого запаха

Многие кулинары стараются не иметь дел с рыбой. Но вовсе не потому, что им не нравится ее вкус. Причина кроется в резком запахе. Если вы в их числе, можете смело бежать в магазин за карасями! Опытные хозяйки подсказали, как можно пожарить рыбку и при этом не испортить воздух в квартире.

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Все проще простого. Проблему можно решить с помощью сырого картофеля. Перед тем как положить рыбную тушку в сковороду, нагрейте в посудине растительное масло и бросьте в него несколько кружочков крахмалистого овоща.

Если жарить рыбу вместе с картофелем, то неприятного запаха не будет. Вы заметите лишь легкий аромат, который без проблем выветрится через несколько минут после готовки.

Источник: Дзен-канал «Эйфория»