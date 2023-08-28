Быстрый рецепт томатного сока на зиму: получается в тысячу раз вкуснее и полезнее магазинного

Если у вас скопилось много поврежденных томатов, не ждите, когда они начнут портиться. Лучше приготовьте томатный сок на зиму. Это не займет много времени. Рецепт проще не придумаешь. К тому же домашний напиток получается намного вкуснее и полезнее магазинного.

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Вам потребуется: 5-6 кг свежих томатов, специи по вкусу, 2-3 ст ложки соли и такое же количество сахара.

Для начала помойте овощи. Затем сделайте на помидорах надрезы и ошпарьте их кипятком. После этих манипуляций шкурка сама начнет отходить.

Снимите кожицу, удалите твердую сердцевину и измельчите томаты с помощью блендера. Перелейте получившееся пюре в кастрюлю. Поставьте посудину на средний огонь и варите сок в течение получаса.

По истечении времени добавьте в кастрюлю соль, сахар и приправы, а затем поставьте таймер еще на 15 минут. Все это время сок необходимо помешивать.

Готовый напиток следует тут же разлить по стерильным банкам, закрыть крышками и поместить в кипящую воду для стерилизации. Выньте банки из жидкости через четверть, дождитесь полного остывания сока и уберите закрутки на хранение.

Источник: berdsk-online.ru